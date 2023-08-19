MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu’nun merkez yerleşim yerlerinden Selvilitepe mahallesinde 10 milyon TL yatırım bedeli ile başladığı 3 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasında sona yaklaştı. Abone bağlantıları da yenilenmeye devam eden çalışmayı Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana il genelinde altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu merkez Selvilitepe mahallesinde de altyapı çalışması devam ediyor. 10 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje kapsamında 3 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme işinde son aşamaya gelindi. Abone bağlantılarını da yenilemeye devam eden MASKİ, önümüzdeki günlerde 1,5 kilometre yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına da başlayacak. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de kontrol mühendisleri ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte sahada incelemelerde bulundu, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde gerek merkez gerekse de kırsal mahallelerimizde önemli altyapı çalışmaları yapıyoruz. Selvilitepe mahallemizde yürüttüğümüz proje de bunlardan biri. İçme suyu şebeke hattında artık son düzlüğe girdik. Yağmur suyu hattı da döşeyeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz altyapı yapılan yerlerin üstyapısını yenileyecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.