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Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarla bugüne kadar 13 bin 23 aileye 36 Milyon 936 bin TL destekte bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla genelinde ekonomik ve sosyal olarak vatandaşların yanında olmak, bir elin verdiğini diğer el görmesin ilkesi ile başlatılan Halk Kart uygulaması, kırtasiye, ayni, nakdi, karakış ve diğer sosyal desteklerle Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 13 bin 23 aileye 36 Milyon 936 Bin TL destek oldu.

Büyükşehir Belediyesi Halk Kart desteği ile ihtiyaç sahibi ailelerin banka kartına aylık yüklenen meblağ ile ihtiyaçlarını karşılamasını sağlarken, Büyükşehir uzman ekipleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere verilen Halk Kart hizmetinden il genelinde 3 bin 89 aile yararlandı. Halk Kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar sadece gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaç ürünlerini satın alabiliyor. Bugüne kadar 3 bin 89 aileye 18 Milyon 624 bin TL Halk Kart desteğinde bulunuldu.

Sosyal belediyecilik alanında Halk Kart yanında 1106 aileye nakdi, 2 bin 62 aileye ayni, 3 bin 927 aileye kırtasiye, eğitim, 5 bin 421 aileye karakış gibi desteği hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bu yana 13 bin 23 aileye 36 Milyon 936 Bin 687 TL destekte bulundu.