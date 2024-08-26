Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Tarım Güçbirliğiİşletme Kooperatifi’nin ‘Kooperatif Buluşması’ Datça Sındı Köyünde gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kooperatiflerin yer aldığı, Türkiye’de bir ilk olan Tarım Güçbirliğiİşletme Kooperatifi Datça Sındı Köyü’nde bir araya gelerek Muğla için önemli adımlar attı.

Sındı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin öncü olduğu buluşmaya Seydikemer Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Menteşe Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Milas Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Bodrum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Datça Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi katıldı.

Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ortaklarının katılım sağladığı toplantıda kooperatifler arası işbirliği, ürünlerin yurt içi ve yurt dışına pazarlanması konuları ele alındı.

Ayrıca özel sektör temsilcileri de toplantıya katılım sağlayarak, kooperatif ürünlerinin pazarlanması konusunda destek vereceklerini belirttiler.

Kooperatifler arası bilgi alışverişi yapılarak, birlikte hareket etme stratejilerinin geliştirildiği toplantıda, kooperatiflerin ortak hedefler doğrultusunda işbirliğini güçlendirmeye ve tarımsal verimliliği artırmaya yönelik konularda görüş birliğine varıldı.

Toplantının kooperatifler için önemine değinen Tarım Güçbirliğiİşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk “Toplantılarımızı sürekli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu toplantılarla kooperatiflerimizi bir araya getirerek ürünlerini diğer kooperatiflerle paylaşmasını sağlıyoruz. Bu ürünlerin Muğla genelinde öncelikle tanıtılıp satışını gerçekleştirmeyi ardından Türkiye geneline ve yurt dışına satışını önceliyoruz. Bizler en büyük desteği Muğla Büyükşehir Belediyesinden alıyoruz. Yurt dışı ihracatı konusunda kooperatiflerin adımları çok zayıf kalıyor. Bu konu için köklü firmalarla çalışmalarımız devam ediyor. Onlardan da destek alarak yurt dışına ulaşabilmenin yollarını arıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul, “Kooperatifimizde şu an badem ve zeytinyağı ağırlıklı ürün satmaktayız. Türkiye’de birçok kooperatife ürün satıyoruz. Geçen sene Muğla Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Katar'a, İsviçre'ye, İngiltere'ye çağla turşusu ihraç ettik. Burada toplanmamızın amacı üretim artışı, pazarlama gibi konulara yönelik fikir alışverişinde bulunarak bu konularda ilerleme sağlamak. Büyükşehir belediyesi bizlereekipman desteği sağlıyor. Badem üreticilerimiz için badem kırma makinesi desteği verildi,bu da hem bizi hem de üreticimizi büyük bir dertten kurtardı.” diye konuştu.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım Teknikeri Cenk Erdoğan “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Ticaret Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı'nın altında faaliyet gösteren kooperatifleri tek çatı altında buluşturduklarını aktardı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, kooperatifleşmenin üretici ve tüketici için önemli bir konu olduğunu söylerken, "Kooperatifleşme sayesinde üreticilerimizin ürünleri değerinde alınıp, tüketicilere ulaştırılıyor. Tüketiciler de bu sayede kaliteli ürünlere kolayca ulaşabiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak üretici ve üretimin değerini biliyoruz. Bu konuda da birçok desteğimiz var. Bu girişimle de kooperatiflerimizi bir araya getirdik. Bu sayede üretimin arttırılması, kaliteli ürünlerin iç ve dış pazara sunulması , kapasite güçlendirme gibi konularda kooperatiflerimizin gelişimine yardımcı olmak için çalışıyoruz.” diye konuştu.