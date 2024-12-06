Muğla Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de düzenlenen 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde yerini aldı. Fuar alanında yer alan Muğla standı, hem ulusal hem de uluslararası turizm sektörü temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.MUĞLA (İGFA) - Ülke ve bölge turizmine önemli katkılar sunan 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, turizm sektörünün profesyonellerini İzmir’de bir araya getirdi. 5 Aralık’ta Fuarizmir’de kapılarını açan etkinlik, bu yıl ilk kez düzenlenen “1. TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı” ile de yoğun ilgi topladı.

Muğla’nın Eşsiz Değerleri Tanıtıldı

Muğla’nın tanıtımı ve turizm potansiyelini arttırmak için çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, 5-7 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı’nda Muğla ve 13 ilçesinin tanıtımı için stant açtı.

Muğla Standı TTI İzmir’de Yoğun İlgi Gördü

Fuarda yer alan Muğla standı, hem ulusal hem de uluslararası turizm sektörü temsilcilerinin ilgi odağı oldu. Muğla standı, bölgenin eşsiz turizm değerlerini tanıtırken, katılımcılardan da büyük beğeni topladı.

Muğla standını ziyaret eden önemli isimler arasında Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Muğla önceki dönem Milletvekillerinden Nurettin Demir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır yer aldı.

TTI İzmir, Turizmde Yeni İş Birliklerine Zemin Hazırladı

Organizasyon turizm sektöründe yeni iş birliklerine zemin hazırlarken, Türkiye’nin turizm potansiyelini uluslararası arenada daha geniş bir kitleye tanıtmayı hedefliyor.

TTI İzmir Fuarı kapsamında düzenlenen etkinlikler, turizmin farklı alanlarında sektörel farkındalık yaratırken, Muğla’nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle uluslararası turizm sahnesindeki yerini güçlendirdi.

Başkan Aras; “Dünya Kenti Muğla’mızı turizmin başkenti yapmak için çalışıyoruz”

Dünya Kenti Muğla vizyonu ile ulusal ve uluslararası tüm kongre, fuarlarda Muğla’nın 13 ilçesi ile yer aldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaşadıkları şehri tanıtmak, anlatmak, turizmin başkenti yapmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Başkan Aras; “Bodrum’dan Seydikemer’e Muğla geniş ve özel bir coğrafyaya sahip. Ege ve Akdeniz’e eşsiz koylar ile bağlanan Muğlamızda turizmi 12 aya yayarak sürdürülebilir bir turizm için çalışmalar yapıyoruz. Turizmin en önemli ayaklarından biri olan tanıtıma büyük önem veriyoruz. Ulusal ve uluslararası fuar, kongre ve etkinliklerde Muğlamızı 13 ilçemizi anlatan standımızla katılımcılara anlatıyoruz. Doğası, tarihi, kültürü, denizleri ve daha birçok özelliği ile Dünya Kenti Muğla’mızı turizmin başkenti yapmak için çalışıyoruz.” dedi.