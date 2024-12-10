İdeolojileri, fikirleri ve çalışmaları ile tarihe adını yazdıran Prof. Dr. Türkan Saylan için Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle, doğum günü olan 13 Aralık’ta anma töreni gerçekleştirecek.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir BelediyesiProf. Dr. Türkan Saylan’ı isminin verildiği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 13 Aralık’ta Yılmaz Bozkurt’un arşivinden resim sergisi ve Prof. Dr. Harun Tepe’nin ‘Çağdaş Bir Yaşam Nasıl Mümkündür?’ söyleşisi ile anmaya hazırlanıyor.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu’nda yapılacak anma Prof.Dr.Türkan Saylan’ın doğum gününde vatandaşların katılımı ile yapılacak. Anma programı ile aynı gün Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Çocuk Korosu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde saat 20.00’da Türkan Saylan’ı anma konseri gerçekleştirecek.

Başkan Aras; “Türk kadınının neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden biri Türkan Saylan’dır.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yetiştirdiği kardelenler ve tıp alanında yaptığı önemli çalışmalarla Türk kadınının neleri başarabileceğini gösteren Prof.Dr. Türkan Saylan’ı doğum gününde Muğla’da saygı, özlemle anacaklarını söyledi ve tüm vatandaşları Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek anma programlarına davet etti.

Prof.Dr.Türkan Saylan Kimdir?

13 Aralık 1935 tarihinde dünyaya gelen Prof. Dr. Türkan Saylan, tıp alanındaki çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçti. Hayatını insanlığa hizmete adayan Saylan, özellikle lepra (cüzzam) hastalığı konusundaki çığır açıcıçalışmalarıyla ulusal ve uluslararasıalanda sayısız ödül ve takdir kazandı. 1976 yılında Türkiye'de lepra çalışmalarına başlayan Saylan, Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı'nı kurarak hastalığın tedavi ve farkındalık süreçlerinde öncü bir rol oynadı. Lepra hastalarına ve ailelerine yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal destek sağladı. 1986 yılında lepra konusundaki olağanüstü katkıları nedeniyle Hindistan'da kendisine prestijli "UluslararasıGandhiÖdülü" verildi. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün lepra konusundaki danışmanlığınıüstlenen Saylan, aynı zamanda Uluslararası Lepra Birliği'nin (ILU) kurucu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Avrupa DermatoVeneroloji Akademisi ve Uluslararası Lepra Derneği gibi birçok önemli organizasyonun üyesiydi. Saylan, yalnızca lepra ile sınırlı kalmayıp, dermatoloji ve toplum sağlığı alanlarında da çok değerli hizmetlerde bulundu. Dermatopatoloji Laboratuvarı, Behçet Hastalığı Polikliniği ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Polikliniği gibi sağlık birimlerinin kurulmasına öncülük etti. 1981-2002 yılları arasında tam 21 yıl boyunca gönüllüolarak Sağlık Bakanlığıİstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği görevini üstlendi ve burada sayısız hastaya umut oldu. Tıp alanındaki başarılarının yanı sıra, eğitim ve kadın hakları konusunda da aktif bir figür olan Türkan Saylan, yaşamının son yıllarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) başkanlığı yaparak Türkiye'de özellikle kız çocuklarının eğitimi için büyük çaba gösterdi.