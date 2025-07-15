Muğla Büyükşehir Belediyesi, spora ve gençliğe verdiği desteği sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Bu kapsamda Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi’nde yapımı tamamlanan çim hokeyi sahası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim döneminde verdiği söz doğrultusunda hayata geçirilen proje sayesinde, yıllardır beton zeminde antrenman yapan sporcular modern bir tesise kavuştu.

Açılış törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1.900 metrekarelik alan üzerine inşa edilen, 40 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde planlanan saha, aydınlatma sistemleriyle donatıldı. Bu sayede sporcular, akşam saatlerinde de antrenman yapma imkânına kavuştu.

ŞAHİN: “BU SAHAYI KUPALARLA TAÇLANDIRACAĞIZ”

Çim Hokeyi Sporcusu Meyra Şahin sahayı şampiyonluklarla taçlandırmak istediklerini vurgulayarak : “Çim hokeyi antrenman sahası yapıldığı için çok mutluyuz. Daha önce beton zeminde antrenman yapıyorduk, şimdi yeni tesisimizde çalışacağız. Ahmet Başkan’a desteği için teşekkür ederiz. Türkiye’deki sayılı çim hokeyi sahalarından biri oldu. Bu sahayı kupalarımızla birlikte taçlandıracağız” dedi.

DEMİREL: “15 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ”

Aysel Kazım Eren Ortaokulu Müdürü İsmet Demirel öğrencilerin artık güvenli zeminde antrenman yapacaklarını vurgulayarak : “Okulumuzun çim hokeyi geçmişi 15 yıla dayanıyor. Bu süreçte iki kez Türkiye şampiyonu olduk. Ancak çocuklarımız beton zeminde antrenman yapıyordu. Artık daha güvenli ve uygun şartlara sahip bir sahamız var. Bu katkılar için Ahmet Başkan’a teşekkür ediyoruz ”dedi.