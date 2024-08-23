Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede sürdürdüğü düzenli ve güvenli yol çalışmaları kapsamında bugüne kadar 10 bin 109 km yol çizgi çalışması yaptı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede karayolları işaretleme standartlarında Yol Çizgileri, Yaya ve Okul geçitleri, kasis, yavaşlama uyarı işaretlemeleri, otopark, ofset tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki ve ilçe belediyelerinin yolları dâhil olmak üzere yatay işaretleme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yatay işaretleme (yol çizgi, yaya geçidi, kasis, önce yaya, ofset tarama çalışması otopark, durak) çalışmalarına devam eden Büyükşehir ekipleri bugüne kadar il genelinde 10 bin 109 km yol çizgi, 15 bin 623 adet yaya geçidi, önce yaya, yavaşşablonu, hız kesici yavaşlatma bandıyer işaretlemeleri yaptı.

ÖNCELİK OKUL GEÇİTLERİ

Büyükşehir ekipleri okul sezonunun yaklaşmasından dolayı öncelikli olarak okul geçidi boyama çalışmalarına ağırlık verdi. Ekipler 1 Ocak 2024 tarihinden bu güne kadar 1162 noktada yatay işaretleme çalışması, 397 noktada yaya ve okul geçidi, 523 adet önce yaya görseli, 206 noktada kasis boyama ve 6316 M2 ofset tarama otopark, durak vb. boyama ile 706 Km yol çizgi çalışması yapıldı.

Büyükşehir ekipleri yol çizgilerini periyodik yenileme çalışmalarının yanı sıra zaman içerisinde lastik asfalt lekesi olan işaretlemeleri basınçlı su jeti ile temizleyerek çizgilerinin görünürlüğünü arttırıyor ve kullanım ömrünü uzatıyor.