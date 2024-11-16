Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlık alanlarında bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yapılan budama, temizlik ve bakım çalışmalarından sonra ortaya çıkan ağaç dalları ve kurumuş odunları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sahip olduğu 1435 adet mezarlıkta temizlik, bakım ve budama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar sonrasında ortaya çıkan ağaç dalları ve kurumuş odunlar, israf edilmeden değerlendiriyor.

Ekipler, ağaç dallarını ve odunları toplayarak yakacak haline getiriyor. Hazırlanan bu yakacaklar, belediyenin sosyal yardım değerlendirme kurulu tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere soğuk kış aylarında ısınma desteği sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu güne mezarlıklarda kesme ve budama sonrasında bin 740 ihtiyaç sahibi aileye 17 bin 400 çuval odun teslim edildi.