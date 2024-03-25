Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde bugüne kadar 3 bin 174 candost sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında açılışını yaptığı, özellikleri ile Türkiye’nin en donanımlı barınaklarından biri olan Geçici Hayvan Bakımevi candostları tedavi etmeye ve sahiplendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Geçici Hayvan Bakımevi’nde bugüne kadar 3 bin 174 candost sahiplendirilirken 23 bin 9 kısırlaştırma, 47 bin 252 tedavi, bin 554 cerrahi operasyon yapıldı.

GEÇİCİ HAYVAN BAKIMEVİNİ 25 BİN 93 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Türkiye’nin en kapsamlı ve donanımlı barınaklarından birisi olan Büyükşehir Geçici Hayvan Bakımevinde ilk kabul, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede ve kedi üniteleri ile açık-kapalı kafesler ile doğal yaşam park alanları bulunuyor. 37 bin 349 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevinde bugüne kadar 47 bin 252 candost tedavi edilirken, 23 bin 9 hayvan kısırlaştırıldı ve bin 554 hayvana da cerrahi müdahalede bulunuldu. Ayrıca Geçici Hayvan Bakımevi’ni okul ve kurumlarda 25 bin 93 kişi ziyaret etti.