Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı asfalt programı kapsamında 9 ilçede 137 km yol çalışmasını başlatıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da il genelinde sorumluluk alanında 2 bin 346 km yol bulunan Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı yol programı kapsamında 9 ilçede 137 km yol çalışması yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı asfaltlama programı kapsamında Yatağan ilçesinde 18,70 km, Menteşe ilçesinde 20,40 km, Ula ilçesinde 10 km, Milas ilçesinde 22,60 km, Köyceğiz ilçesinde 17,60 km, Fethiye ilçesinde 5,60 km, Marmaris ilçesinde 3,30 km, Kavaklıdere ilçesinde 9,50 km, Seydikemer ilçesinde 29,30 km olmak üzere toplam 137 km 2.kat sathi kaplama yol çalışması yapacak.

Muğla Menteşe-Dirgeme Otogar yolunu trafiğe açan, Bodrum Yalıkavak yolunda 4.6 km yol çalışmasını tamamlayan, Mumcular’da da yol çalışmalarında sona gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sorumluluk alanındaki yollarda vatandaşların modern ve güvenli yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sorumluluk alanındaki 2 bin 346 km yolda bugüne kadar 3 bin 256 km yol çalışmasını tamamlayan ve yollara 1 Milyarın üstünde yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede çalışmalarına devam ediyor.