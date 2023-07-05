Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye’de son yıllarda görülmeye başlayan Asya kaplan sivrisineğine karşı da Muğla'daki tedbirler arttırıldı.MUĞLA (İGFA) - Havaların ısınmasıyla artan sivrisinek, karasinek, bit-pire-kene, hamamböceği ve fare ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir ekipleri ekolojik dengesinin bozulmaması için hedef kitle dışındaki küçük sinekler, çayır sinekleri, yeşillik sinekleri gibi uçuşan diğer canlılara müdahalede bulunmuyor.

Büyükşehir Belediyesi 13 ilçedeveteriner hekim, ziraat mühendisi, kimyager, biyologlardan oluşan teknik ekip koordinasyonunda ve sertifikalı 195 personel, 55 araç ile hizmet veriyor.

Durgun sularda üreyen sivrisineklere karşı düzenli olarak alan taraması çalışmaları yürüten Büyükşehir ekipleri üreme kaynağının bulunması, kaynağın ortadan kaldırılmasına yönelik fiziksel tedbirlerin alınması, vatandaşın bilgilendirilmesi ve sivrisinek larvalarının ergin hale gelerek çoğalmamaları için larvasit uygulamaları yapıyor. Bu çalışmalara destek unsuru olarak da araç üstü soğuk sisleme uygulaması yaz boyunca 13 ilçede devam ediyor.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin çözümü için adrese yönelik alan taraması yapan Büyükşehir ekipleri sivrisinek üreme kaynaklarının en az yüzde 80’inin fosseptikler, kap-kacaklar, saksı tabakları, suluklar, su biriktirme kapları ya da bidonları, süs havuzları, mezarlıklarda bırakılan sular gibi yerler olduğunu tespit ederek gerekli tedbirleri alıyor ve uyarılarını yapıyor.

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ 3 YIL ÖNCE MUĞLA’DA DA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Türkiye’de son yıllarda görülmeye başlayan Asya kaplan sivrisineğinin 2020 yılında Muğla’nın turizm bölgelerinde 74 noktada tespit eden Büyükşehir ekipleri bu türle ilgili de tedbirlerini arttırdı.

Diğer sivrisineklerden farklı olarak gündüzleri ısırmayı tercih eden, ısırdığı noktada daha belirgin olarak iz bırakan agresif bir tür olan Asya Kaplan sivrisineği yumurtasını daha sonra su ile dolacak kuru yerlere bırakıyor ve bu türün üreme alanları büyük oranda insan eliyle oluşan çok küçük su birikintilerinde meydana geliyor. Diğer türlere göre mücadelesi daha zor olan Asya kaplan sivrisineği ile ilgili Büyükşehir ekipleri vatandaşları saksı tabakları, su kapları, mezarlıklardaki üreme alanları konusunda uyarıyor.