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Ezgi Üçar, Mustafa Can Sağa, Yağız Ertekin, Devrim Uğur’un solistliğini yaptığı etkinlik 8 sahneden oluştu ve etkinlikte 80 kişi görev aldı. Düğün sahnesi ile başlayan gösteri Postacı, Savaş, Kavuşma, Çocuğun Rüyası, Devrimler, Kılık Kıyafet Devrimi, Son Balo Vals ile sona erdi.

Ata’yla Son Dans’ın kurgu ve koreografisini Ersen Esmer, Fehmi Tokmak, Doğan Sanayır yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 109.yılında Ata’yla Son Dans gösterisi düzenledi. MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları Bölümü’nün hazırladığı Ata’yla Son Dans gösterisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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