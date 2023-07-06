Muğla Büyükşehir Belediyesi 434 dönüm arazisine ekimini yaptığı yem bitkisi hasadını tamamladı. 434 dekar araziden elde edilen kaba yem üreticiye dağıtılacak.MUĞLA (İGFA) - İl genelinde hayvan yetiştiriciliğinin maliyetlerini düşürmek, üreticiye destek sağlamak amacıyla kooperatifler ile işbirliği yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi üç ilçede kendi arazilerine ekimini yaptığı yem bitkisinin hasadını tamamladı.

Hasadı yapılan yem bitkisi balya ve dane halinde hayvancılıkla uğraşan kooperatif ortağı üreticilere dağıtılacak.

Geçtiğimiz yıl başlayan proje kapsamında kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan kaba yem desteği yapan Büyükşehir Belediyesi; mülkiyeti kendisine ait olan Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi’nde 40 dekar, Seydikemer İlçesi Korubükü Mahallesi’nde 33 dekar, İzzettin Mahallesi’nde 22 dekar, Milas İlçesi Koru Mahallesi’nde 339 dekar olmak üzere toplamda 434 dekar tarım arazisinde yem bitkisi tohumu ekimi yaptıve hasadını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin kaba yem desteğindenyaklaşık 700 kooperatif ortağıüreticinin yararlanması bekleniyor.

Hayvancılığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği yapan özellikle de süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin kaba yem ihtiyacına destek olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Mülkiyeti kendisine ait tarım arazilerinde çok yıllık ve tek yıllık yem bitkilerinin ekimlerini yapan Büyükşehir Belediyesi, bölgede bulunan kooperatifler ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.