Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde mazbata alınması sonrası devir teslim töreni gerçekleşti ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras görevi önceki başkan Dr. Osman Gürün’den devraldı.MUĞLA (İGFA) - 31 Mart Yerel seçimlerinden büyük bir zaferle ayrılan ve yüzde 54.90 oy oranı ile Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazandığı il belediyelerinde dördüncü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra Ahmet Aras Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen devir teslim töreni ile görevi önceki başkan Dr. Osman Gürün’den devralarak göreve resmen başladı.

Devir teslim töreninde konuşan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün şunları söyledi:

Halkımız 31 Mart seçimlerinde bizlere güvendi ve çok önemli bir görev verdi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, onun ilkeleri yolunda ilerleyeceğiz. Muğla’da kazandığımız 11 ilçe, Büyükşehir Belediye başkanımızın hemşehrilerimize en iyi hizmeti vereceğine, başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Yolları açık olsun.

25 yıl belediye başkanı olarak çok sevdiğim Muğla’ma hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Bu görevi bana layık gören, oyları ile hep yanımda olan halkıma teşekkür ediyorum ve haklarını helal etmelerini istiyorum. Başımız dik ve alnımız açık olarak görevi huzur içinde çok sevdiğim Ahmet Aras başkanımıza devrediyorum. Yolu açık olsun” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ta devir teslim töreninde Muğla’nın tüm ilçelerinden gelen hemşehrilerine teşekkür ederek sözlerine başladı ve çok çalışacaklarını söyledi.

Ahmet Aras, aldıkları görevin, sorumluluğun farkında olduklarını ve çok çalışacaklarını belirterek, "Önceki dönem çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok zor günlerde pandemide, yangında, depremde birlikte çalıştık. Gözlerinden öpüyorum. Büyükşehir personelimizi de selamlıyor, sizlerle çok güzel işler yapacağız. Özellikle seçim sürecinde ve şimdi yanımda olan anneme, babama, abime, değerli eşime teşekkür ediyorum. Bizlere destek veren halkımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Aldığımız görevin, sorumluluğun farkındayız. Ata’mızın çizdiği yolun ışığında çalışacağız, çalışacağız.” diye konuştu.