Muğla Büyükşehir Belediyesi her bayram da olduğu gibi Kurban Bayramında da yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları ücretsiz tıraş hizmeti veriyor.MUĞLA (İGFA) - Her Bayram öncesi yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz tıraş hizmeti veren Muğla Büyükşehir Belediyesi bu hizmetine devam ediyor.

Sağlık alanında Muğla’ya birçok yenilik kazandıran ve vatandaşların yanında olmaya devam Muğla Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ihtiyaç sahipleri ve yatağa bağımlı vatandaşların bayram tıraşını yapıyor.

Evde bakım ve bayram tıraşından çok memnun kaldıklarını söyleyen Özgül Bulut “ Babam felç geçirdi ve 1 yıldır yatalak. Bir komşumuz Büyükşehir Belediyesinin evde bakım hizmeti verdiğini söyledi. Müracaat ettik ve 1 yıldır bu hizmeti alıyoruz. Babamın her türlü bakımını yapıyorlar. Bayram tıraşı için telefon açmıştık. Geldiler saç ve sakal tıraşı yaptılar. Tırnaklarını dahi kestiler. Büyükşehir Belediyemize bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Evde bakım hizmetlerinden faydalanan Gülşen Kalay “ eşim traktör kazası geçirdi. Belden aşağısı tutmuyor. Çocuklarım Büyükşehir Belediyesinin evde bakım hizmetinin olduğunu söyledi. Müracaatta bulunduk. Ekipler düzenli olarak gelip hizmet veriyor. Hastaneye gideceğimiz zaman gelip götürüyorlar. Kendisi tıraş olamıyor. Ekipler bu gün geldi bayram tıraşını yaptı. Belediyemizin bu hizmetinden çok memnunuz” dedi.