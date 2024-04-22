Fethiye ve Marmaris'te 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle 23 Nisan Pazar günü mesafe ve yol durumları göz önüne alınarak aşamalı ve kısmi olarak 09.30 – 13.30 saatleri arasında karayolu trafiğe kapatılacak.

MUĞLA (İGFA) - T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk etabı olan Antalya – Antalya etabı 13 ülkeden, 25 takım ve 175 bisikletçinin katılımı ile 21 Nisan 2024, pazar günü başlıyor.

23 Nisan Salı günü Uğur Mumcu Parkı’nda saat 11.15’te start alacak Fethiye-Marmaris parkuru, Abdi İpekçi Parkı’nda sona erecek.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı olan Fethiye-Marmaris etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar ve saat aralıkları şöyle:

Uğur Mumcu Parkı

Cahit Gündüz Caddesi

Yürüyüş Yolu Caddesi

Şehit Fethi Bey Parkı 1117. Sokak

867 Sokak Üzeri 2. Sağ Çıkıştan Mustafa Kemal Bulvarına Geçiş

Adliye Işıkla Kavşağı Üzerinden Mustafa Kemal Bulvarı Çalış İstikametine Dönüş

Cahit Beğenç Bulvarı

Osmangazi Caddesi

D-400 Yolu Osman Kaya Bulvarı