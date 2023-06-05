Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde bugüne kadar 2 bin 935 can dost sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.MUĞLA (İGFA) - Doğal yaşam alanları ve teknik özellikleri ile Türkiye’nin en donanımlı barınaklarından biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi can dostların daha iyi bir yaşam sürmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

37 bin 349 metrekare alan arazi üzerine inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevinde ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım, karantina, muayene,ameliyathane ve müşahede üniteleri yanında kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler, doğal yaşam park alanları bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca can dostlar için Geçici Hayvan Bakımevi’nde kullanılmak üzere iç donanımında açılır- kapanır muayene masası, serum askısı, ilaç-malzeme dolabı, hayvan taşıma rampası, seyyar taşıma sedyesi, lavabo ve 4 adet kafes bulunan Acil Müdahale aracını hizmete sundu. Acil Müdahale Aracı sahipsiz sokak hayvanlarının acil durumlarda ilk müdahalesinin yerinde yapılabilmesi için tasarlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde bugüne kadar uzman hekimler tarafından 39 bin 652 hayvanın tedavisi, 20 bin 483 hayvan kısırlaştırılması, 1100 hayvana da cerrahi müdahale yapıldı. Geçici Hayvan Bakımevinde bugüne kadar “Satın Alma Sahiplen” anlayışı ilerehabilite edilen 2935 kedi ve köpek de yeni sahiplerine, yuvalarına kavuştu.

Öte yandan günün belirli saatlerinde ziyaret edilebilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni bugüne kadar 20 bin 633 kişi ziyaret ettiği öğrenildi.