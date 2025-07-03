Muğla Dalaman Belediyesi ve Bizim Medya Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen 2025 Dalaman Yaz Festivali başlıyor. MUĞLA (İGFA) - 2025 Dalaman Yaz Festivali, 6-13 Temmuz tarihleri arasında Dalaman Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında panayır alanı kurulacak, çeşitli eğlenceli aktiviteler ve sürpriz etkinliklerle Dalaman’da yaz coşkusu doyasıya yaşanacak.

Festival boyunca kurulacak panayır alanı, çocuklara ve ailelere yönelik eğlenceli etkinliklerle renklenecek. Yeme-içme stantları, hediyelik ürünler ve çeşitli sürprizler de ziyaretçileri bekliyor olacak.

Festivalin en dikkat çeken bölümü ise birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı konser programı olacak. Ceren Özdemir, Can Gox, Dalaman Türk Sanat Müziği Korosu, İnci Mercan, Arkaplan, Ayna ve İkilem sahne performanslarıyla festivale damga vuracak.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, yaptığı açıklamada tüm halkı festivale davet ederek şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz ve vatandaşlarımız tarafından büyük bir beğeni toplayan Dalama Yaz Festivalini bu yıl tekrar düzenliyoruz. Yaz aylarını hep birlikte coşkuyla karşılayacağımız bu festival, hemşehrilerimizin bir araya gelip eğleneceği, kültür ve sanatla buluşacağı bir organizasyon olacak. Tüm vatandaşlarımızı Dalaman Yaz Festivali’ne bekliyoruz.”