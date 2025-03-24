Muğla Büyükşehir Belediyesi narenciyede yaşanan don olayları dolayısıyla çiftçilere zirai don eğitimi verdi. Çiftçilere verilen eğitim sonrasında zirai ilaç desteğinde bulunuldu.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın narenciye üretiminde en önemli merkezileri olan Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçesinde etkili olan don olayı nedeniyle portakal, limon ve mandalina ağaçları zarar gördü.

Yaşanan don olaylarında Ortaca’da 7 bin 500, Dalaman’da 3 bin 500 ve Köyceğiz’de 25 bin dekarda don zararı meydana geldi ve üretim olumsuz etkilendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Köyceğiz’in Beyobası, Döğüşbelen, Hamitköy, Zaferler ve KavakarasıMahalleleri’nde dondan zarar gören üreticileri ziyaret etti. Ekipler zirai don öncesi ve sonrası tarımsal tedbirler eğitimi düzenledi. Eğitim toplantısına katılan üreticilere ilaç desteği verildi.

Yaşanan zirai don sonrası ürünleri zarar gören Çiftçi Mehmet Tilki, “Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu toplantıçok faydalı olacak. 10 dönüm narenciye bahçem dondan zarar gördü. Eğitimlerde budama ve sulama işlemlerini, soğuktan nasıl korunması gerektiğini anlattılar. Büyükşehir Belediyemize destekleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Köyceğiz Beyobası Mahalle Muhtarı Nadi Sül, ağaçların bu yıl çok zarar gördüğünü belirterek, Büyükşehir ekiplerinin gelerek bilgilendirmenin ardından dönümüne göre de ilaç dağıttığını söyledi.

Muğla’nın bereketli topraklarıyla her köşesinde ayrı bir tarımsal zenginliği barındırdığını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, şehrin zenginliğin en kıymetli parçalarından birinin narenciye olduğunu kaydetti. Zirai dona karşı daha hazırlıklı olmak için zirai don öncesi ve sonrası ile ilgili eğitim verdiklerini belirten Başkan Aras, "Üreticilerimize ilaç dağıttık. Üreticimizin yalnız olmadığını hissettirmek bizim en temel görevimizdir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticimizi hiçbir durumda yalnız bırakmayıp her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.