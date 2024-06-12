Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelindeki Engelsiz Plaj sayısını 21’den 23’e çıkararak daha fazla vatandaşın bu hizmetten yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en uzun kıyılarına sahip Muğla’da, her kesimden vatandaşın denize girebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Engelsiz Plajlar projesi genişleyerek devam ediyor.

Özellikle engelli vatandaşların rahatça denize girebilmesi amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 8 ilçede 23 engelsiz plaj kurulumu gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi 21 olan engelsiz plaj sayısını Fethiye Akmaz ve Büyüksamanlık Halk plajlarını da engelsiz hale getirerek 23’e çıkardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında tüm vatandaşlara ulaşmaya ve herkese eşit hizmet götürmek için çalışmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Plajlar projesi ile yaz aylarında denize girmek isteyen engelli bireyleri Engelli Nakil araçları ve alanlarında uzman personeli ile evlerinden alarak plajlara ulaştırıyor. Engelsiz plajlardan herhangi bir engeli olan ve denize girmek isteyen tüm vatandaşlar yararlanabiliyor. Engelsiz plajların kurulumu her yıl Büyükşehir ekipleri tarafından yapılıyor. Yürüyüş platformları, özel şezlonglar ve özel soyunma kabinleri ile engelli vatandaşlar aileleri ile sahillerde keyifli vakit geçiriyor.

8 İLÇEDE 23 ENGELSİZ PLAJ HALKIN HİZMETİNDE

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde oluşturduğu Engelsiz plajlar Bodrum ilçesinde Kumbahçe Halk Plajı, Gümbet Halk Plajı, Bitez Halk Plajı, Ortakent Yahşi Halk Plajı, Turgutreis Halk Plajı, Gündoğan Halk Plajı, Türkbükü Halk Plajı, Datça’da Palamutbükü Halk Plajı, Taşlık Halk Plajı, Hastanealtı Halk Plajı, Orcey Otel Önü Halk Plajı, Karaincir Halk Plajı, Ula ilçesinde Akyaka Halk Plajı, Köyceğiz ilçesinde Ekincik Halk plajı, Ortaca ilçesinde Sarıgerme Halk Plajı, Dalaman ilçesinde Kille ve Sarsala Halk Plajı, Milas ilçesinde Ören, Güllük, Boğaziçi Halk Plajı, Fethiye ilçesinde Akmaz, İnlice ve Büyüksamanlık Halk Plajı.

Dünyanın en iyi beş tasarım yarışması arasında gösterilen ve Seul Tasarım Vakfı (Seoul Design Foundation) tarafından 2022 yılında üçüncüsü düzenlenen “İnsan Kent Tasarım” ödüllerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Sahiller Projesi şeref ödülü kazandı. Proje, 22 ülkeden 100’ün üzerindeki uluslararası başvuru arasından onur ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.