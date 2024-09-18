Muğla Büyükşehir Belediyesi Gece kreşi için belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ön talepleri toplamaya başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışan aileler için Gece Kreşi projesini hayata geçirerek ön talep toplamaya başladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın önem verdiği konuların başında gelen Gündüz Bakımevleri hizmetine Gece Kreşi projesi de eklendi. Gece vardiyasında çalışan ve çocuklarını bırakacak bir yer bulamayan aileler için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı ile ‘Gece Kreşi’ projesi hayata geçirildi. Gece Kreşi ilk olarak Menteşe ilçesindeki Emineller Gündüz Bakımevi’nde başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Eylül ayı meclis toplantısında gece vardiyasında çalışan anne babalar için başlatacaklarını söylediği Gece Kreşi projesi hayata geçirildi. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar öntalep toplama adresi olan https://mugla.bel.tr/gecekresi linki üzerinden taleplerini oluşturabilecekler.