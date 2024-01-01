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Muğla Büyükşehir Belediyesi geri dönüşüm projesi ile 385 bin ton inşaat atığı bertaraf ederek 38 Milyon TL tasarruf sağladıMUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Bodrum ilçelerinde kurduğu mobil konkasör şantiyesiyle 2018 yılından bugüne 385 bin ton inşaat atığının geri dönüşümünü sağladı.

Geri dönüşümle elde edilen malzemeleri 88 kilometre yol çalışmasında kullanan Büyükşehir Belediyesi 38 Milyon 800 BinTL tasarruf sağlarken hem çevreyi hem de bütçesini korudu.



Muğla Büyükşehir Belediyesi çevreci yatırımlarına, geri dönüşüm projelerine ve tasarruf ettiren uygulamalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kurduğu mobil konkasör şantiyesinde 2018 yılından bu yana yaklaşık 385 bin ton hafriyat toprağı ve inşaat atığını bertaraf etti. Büyükşehir Belediyesi 2 konkasör ile birlikte il genelinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan hafriyat malzemelerini, dolgu ve asfalt malzemesi haline getirdi. Üretilen bu malzeme yine Büyükşehir Belediyesi tarafından İl genelinde yapımı süren yol çalışmalarında kullanıldı. Büyükşehir ekipleri geri dönüşüm sayesinde ürettiği asfalt malzemeleri ile bu güne kadar 38 Milyon 800 Bin TL tasarruf sağlarken üretilen malzemeler ile 88 km yol çalışması yaptı.