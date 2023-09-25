Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güllük Körfezi’nin önemli noktalarından biri olan Milas Kıyıkışlacık’ta,özel bir maden şirketi tarafından yapılacak olan yük tahliye iskelesi projesine dava açmıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından ekosisteme zarar vereceği gerekçesiyle ÇED raporunun iptali için açılan dava sonucunda, projeye verilen ÇED olumlu kararı iptal edildi.MUĞLA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kıyıkışlacık Mahallesinde özel bir maden şirketi tarafından yapılması planlanan “Yük Tahmil Tahliye İskelesi Ve Dip Tarama Projesi”ne ÇED olumlu kararı verildi.

Bu karar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından projenin arkeolojik sit alanında yer alması, deniz kirliliğine neden olarak ekosistem üzerinde yaratacağı tahribat ve yeraltı su kaynakları üzerine olası olumsuz etkileri olacağı gerekçeleri ile yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldı.

Açılan dava sonucunda Projenin Güllük Körfezi’nde yaratacağı ilave deniz trafiği ve planlanan dip tarama faaliyeti sonucu oluşacak deniz kirliliğinin ekosistem üzerinde yaratacağı etkiler göz önüne alınarak, bu etkilerin ÇED Raporunda ayrıntılı ve yeterli düzeyde irdelenmediği kanaatine varılarak Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2023/1489 sayılı kararı ile proje için verilen ÇED olumlu kararı iptal edildi.

BAŞKAN GÜRÜN, “MUĞLA’YI KORUMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Çevreyi korumaya ve doğaya zarar verebilecek her türlü uygulamaya karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Kıyıkışlacık’ta sürdürdükleri hukuki mücadelelerin sonuca ulaşmasından duyduğu memnuniyeti diler getirdi.

Muğla’nın doğası ile eşsiz bir kent olduğuna vurgu yapan Başkan Gürün, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi koruyarak geleceğe daha yeşil ve mavi bir Muğla bırakmak için çalışıyoruz. Özellikle imar planlarımızı, atık alım teknelerimizi, atıksu ve katı atık bertaraf tesislerimizi daha da geliştiriyor her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu tür çalışmaların yanı sıra doğaya zarar vereceğini düşündüğümüz uygulamalara karşı da hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Son olarak Kıyıkışlacık’ta bir maden firması tarafından yapılması planlanan projenin bölge ekosistemine, yeraltı su kaynaklarına ve denize zarar vereceği için ÇED olumlu kararına iptal davası açtık. Sonuç olarak mahkeme ÇED olumlu kararını iptal ederek bizlere müjdeli bir haber verdi. Muğla’nın bu güzelliklerini korumak için yeni projelerimizi hayata geçirmeye ve gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.