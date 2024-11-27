Muğla Büyükşehir Belediyesi yollarda yaptığı çalışmalarla araç ve motosiklet sürücüleri için il genelinde 177 bin metreotokorkuluk çalışmasını tamamladı.MUĞLA (İGFA) - Konforlu ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğinin arttırılması ve motosiklet sürücülerinin hayati tehlikesini de göz önünde bulundurarak uçurum kenarları ve keskin virajlar başta olmak üzere yol kenarlarında motorcu dostu otokorkulukçalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sorumluluk alanındaki yollarda düşey işaretleme levha çalışması ve yatay işaretleme yol çizgi çalışmalarının yanı sıra otokorkuluk çalışmalarına da devam ediyor.Bu kapsamda zor bir coğrafyaya sahip olan Muğla’da yolların güvenli ve konforlu hale gelmesi için ekipler, 2024 yılında 15 bin 700 metre çelik otokorkuluk montajı gerçekleştirdi.

2024 YILINDA 15 BİN 700 METRE OTOKORKULUK ÇALIŞMASI YAPILDI

13 ilçesi ve 574 mahallesi olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında; Bodrum Çiftlik ve Yalıkavak’ta 196 metre, Dalaman Çöğmen’de60 metre, Datça Emecik’de 76 metre, Fethiye Faralya’da 24 metre, Kavaklıdere Cumhuriyet Mahallesi’nde 28 metre, Köyceğiz Hamitköy’de 756 metre, Pınar’da 212 metre, Marmaris Turunç’da 7 bin 244 metre, Menteşe Çatakbağyaka’da 2 bin 172 metre, Yenibağyaka’da bin 550 metre, Muslihittin’de 360 metre, Emirbeyazıt’da 28 metre, Karşıyaka’da 8 metre, Kozağaç’da 12 metre, Yılanlı mevkiinde 124 metre, Zeytinköy’de bin 316 metre, Milas Pınar’da bin 130 metre, Seydikemer Ören’de 616 metre olmak üzere toplam 15 bin 700 metre otokorkuluk çalışmasını tamamladı. Köyceğiz Pınar Mahallesi’nde otokorkuluk montaj çalışmaları devam ediyor.

İL GENELİNDE BUGÜNE KADAR 177 BİN METRE OTOKORKULUK ÇALIŞMASI YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için 2016-2024 yılları arasında13 ilçede sorumluluk alanındakiyollarda Muğla-İzmir Torbalı arası mesafeye denk gelen 177 bin metre otokorkulukçalışması yaparak yolların güvenli olmasını sağladı.

BAŞKAN ARAS; “ÖNCELİĞİMİZ KIYIDA, KIRSALDA TÜM ULAŞIM AĞIMIZDA VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 13 ilçesi, 574 mahallesi ile geniş bir coğrafyaya sahip olan Muğla’da yol çalışmalarına devam ettiklerini söyledi ve kıyıdan kırsala güvenli ve konforlu yollarla vatandaşları sevdiklerine ulaştırdıklarını belirtti. Başkan Aras; “Bodrum’dan Seydikemer’eMuğlamız geniş ve özel bir coğrafyaya sahip. Bu özel coğrafyada hemşehrilerimizin, yerli ve yabancı misafirlerimizin güvenli, konforlu yollarda seyahat etmesi, gidecekleri yerlere ulaşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dağlık, virajlı yollarda da vatandaşlarımızın güvenliği için otokorkuluk çalışması yapıyoruz. Önceliğimiz kıyıda, kırsalda tüm ulaşım ağımızda vatandaşlarımızın can güvenliği.” dedi.