Muğla Büyükşehir Belediyesi “Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitim Programı” adıyla kurs düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana yürütmekte olduğu evde bakım hizmetleri kapsamında vatandaşların bakıcı ve refakatçilerinin eğitilmesinin son derece önemli olduğu düşüncesinden yola çıkarak sertifikalı “Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitim Programı” adıyla kurs düzenledi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında düzenlenen eğitime 2 etapta 27 kişi katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetleri kapsamında hizmet verdiği vatandaşların yakınlarına veya bakıcı hizmeti vermek isteyen vatandaşlara yönelik Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğu protokol kapsamında 2 Mayıs-30 Mayıs ve 12 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2 etap olmak üzere eğitim düzenledi.

Büyükşehir’in tecrübeli sağlık personeli tarafından toplam 27 kişiye 160 saatlik 20 gün süren sertifikalı hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacakların eğitimi verildi. Eğitime katılanlara sertifikaları 14 Ağustos Pazartesi günü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından verilecek.