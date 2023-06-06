Muğla’da tarımsal üretimi desteklemek, üreticilerin alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerle gelirlerini arttırmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi il genelinde ipekböcekçiliği üreticilerinin dut fidanı, besleme evi gibi hizmetlerle yanında oluyor.MUĞLA (İGFA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ipekböcekçiliği projesi ile geleneksel üretimi destekleyerek kadınların üretime katılmasını sağlıyor.

Özellikle kadınların desteklendiği proje hakkında konuşan üreticiler Büyükşehir Belediyesinin verdiği desteğin önemine vurgu yaparak üretime katılmanın önemini dile getirdiler.

Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Maşat’ta ipekböcekçiliği için destek verdiği üreticilerden Melahat Yalınkılıç ev hanımı olduğunu, aileden ipekböcekçiliği üretimini, dokuma bildiğini ve Büyükşehir’in desteği ile ekonomik olarak ailesine destek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Üretmeyi sevdiğini ifade eden Yalınkılıç, "İpekböcekçiliği üretimine bu yıl katıldım. Annem, anneannem daha önce ipekböceği üretimi yapıyordu. Zevkli ve güzel bir iş. Dutları toplayıp veriyoruz. 3-4 günde bir alt temizliği yapıyor, yerlerini genişletiyoruz. Büyükşehir belediyemiz bu süreçte besleme evi, dut fidanı ile hep yanımızda oldu. Belediyemize teşekkür ederim. İpekböcekçiliği eskiden buraların önemli geçim kaynaklarından biriydi. Gençlerimizi de buraya bekliyoruz" dedi.

Maşat bölgesinde ipekböcekçiliği ile ilgilenen bir diğer üretici Birgül Öziç’de ipekböcekçiliğinin zevkli ve değerli bir uğraş olduğunu, gençlerinde bu alternatif üretime katılması için desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Muğla’da tarımsal üretime büyük önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, katma değeri yüksek geleneksel ve alternatif tarım ürünleri ile de özellikle kadınların üretime katılmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Unutulmaya yüz tutmuş ipekböcekçiliği üretiminin yeniden canlandırdıklarını kaydeden Başkan Gürün, "Muğla’mızın belirli bölgelerine ipekböceği besleme çadırları, dut fidanı bahçeleri oluşturarak kadınlarımızla birlikte bu böceklere Muğla’mızda hayat veriyor, kaliteli ürünleri birlikte üretiyoruz. Halkımız için alternatif gelir kaynakları yaratmak ve kadın üreticilerimizin desteklenmesini sürdürmek için çok farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.