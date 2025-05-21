Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek olan 25 itfaiye memurunun uygulamalı ve sözlü sınavı başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tâbi olarak istihdam edilmek üzere itfaiye memur alımı devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 25 itfaiye memurunun istihdam edileceği alımlara 286 kişi başvurdu.

İtfaiye memuru olmak için başvuruda bulunan adaylar araç kullanma, koşu ve çeşitli parkurlardan oluşan uygulamalı sınavın ardından sözlü mülakata tabi tutulacak.İtfaiye memurluğu için başvuruda bulunan adayların uygulamalı sınavlarıBüyükşehir Belediyesiİtfaiye Daire Başkanlığı’nda yapılmaya başlandı.

Yeni itfaiye memurlarının alım süreci 26 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, itfaiyenin yalnızca personel anlamında değil, aynı zamanda teknik donanım ve eğitim kapasitesi açısından da güçlendirdiklerini söyledi. İstihdamı artırmak kadar, bu personelin nitelikli, görevine hazır ve göreviniseverek yapacak bireyler olmasına önem verdiklerinib elirten Başkan Aras, "Kentimizi geleceğe hazırlarken, afetlere dirençli bir Muğla inşa etmek için çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve başvuru yapan tüm adaylara başarılar diliyorum.”dedi.