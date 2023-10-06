Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk olan Mor Yaşam Projesi ile Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın ve çocukların temel ihtiyaçlarından olan hijyen paketi dağıtımına devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde cezaevinde bulunan kadın hükümlülere ve çocuklarına Mor Yaşam Projesi kapsamında hijyen paketi dağıtımına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ve Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan 125 kadın ve 5 çocuk olmak üzere toplamda 130 hijyen paketi cezaevinde kalan kadın ve çocuklara dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi cezaevlerinde bulunun hükümlü kadın ve çocuklarına her üç ayda bir hijyen paketi dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekipler bu güne kadar iki cezaevinde bulunan 1828 kadın ve 61 çocuk olmak üzere 1889 adet hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Proje ile dağıtılan paket içerisinde hijyenik ped, ağda, sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, dudak koruyucu ruj, çöp poşeti, topuk taşı, bulaşık süngeri, tarak vb. gibi bir çok hijyen ürünü bulunuyor.