Muğla Büyükşehir Belediyesi, kamu ve sivil toplum temsilcileriyle ortaklaşa ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önleyici Politikalar Çalıştayı’ düzenledi.MUĞLA (İGFA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önleyici Politikalar Çalıştayı’ Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştaya katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Damla Biriz Çoban: “Biz kadınlar olarak çeşitli haklara sahibiz. Önemli olan bizler için başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın bizim haklarımızı kullanmada bizlere özgürlük sunması ve bu hak arayışımızda bizlere destek olması, bizim arkamızda durması.” dedi.

Son zamanlarda Muğla’da yapılan çalışmaların kadınlar için çok önemli olduğuna değinen Çalıştay katılımcısı Seda Gölcü: “Başkanımız Ahmet Aras’ın gelmesi ile birlikte imzalanan Şiddet Tutum Belgeleri daha sonrasında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin açılması çok önemli. Bu tarz çalışmalar tabi ki Muğla’da yaşayan kadınlar için en azından kendimizi güvende hissetmemiz açısından çok güzel gelişmeler olduğunu vurguladı.

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Aras, “Mücadele bir bütün olmalıdır. Bu, tek başına Büyükşehir Belediyesi’nin üstesinden gelebileceği bir sorun değil. Toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede ortaklaşması lazım. Biz bunu Muğla’da başardık diye düşünüyorum. Bu yüzden sizlere tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.