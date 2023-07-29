Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Lozan Antlaşması’nın 100. Yılında seminer, belgesel gösterimi sergi ve animasyon gösterimi gerçekleştirildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Lozan Antlaşması’nın 100. yılında İnönü Vakfı ile birlikte etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İsmet İnönü’nün torunu olan Gülsün Bilgehan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve davetliler katıldı.

Seminerde konuşan İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan “Böyle bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Bu ülke kolay kurulmadı. Dünya tarihi için önemli bir hafta. Bundan tam 100 yıl önce çökmüş bir imparatorluğun küllerinden 24 Temmuz 1923 yılında yeni bir devlet kuruluyor. Genç Türkiye Devleti kuruluyor” dedi.

Lozan antlaşmasının Türkiye için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Gülsün Bilgehan’ın dedesi İsmet İnönü’nün imzaladığı muhteşem aktin yıl dönümünde beraberiz. Geçmiş yıllarda Lozan’la ilgili yıl dönümlerinde bütün Türkiye’de çok farklı kesimlerin düzenlemiş oldukları toplantıları oradaki söylemleri dinler ve tüm Türkiye’nin gündemi o olurdu. Günümüzde ise bu durum sıradanlaştırılmaya unutturulmaya çalışılıyor. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda bu ülkeyi bağımsız bir ülke olarak, laik, demokratik bir hukuk devleti olarak geleceğe taşımakla yükümlüyüz. Bunu da hep birlikte yapacağız” dedi.

Başkan Gürün “ Lozan’ın kahramanı olan İsmet Paşamızın bize emanet ettiği bu değerleri hep beraber koruyacağız. Mustafa Kemal Atatürk Lozan’dan sonra şunu ifade ediyor, ‘bu anlaşma Türk Milletine karşı yüz yıllardan beri hazırlanmış büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir, bir belgedir’ diyor. İsmet Paşa’ya kazandığı zaferden sonra bunu söylüyor. Lozan gerçekten Türkiye’nin bir ulus devlet olması için misakı milli sınırlarını ve özgürlüğünü uluslararası bir boyutta tescilinin yapıldığı bir anlaşmadır. Bununda altında İsmet Paşamız var. Kurtuluş savaşımızın kahramanı askeri ve siyasi bir deha olan Mustafa Kemal Atatürk var. Onlara ne kadar minnet duysak yetersiz kalır” dedi.