Muğla Milas'ta 4. grup maden işletme ruhsatlı sahada, maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma kararına yönelik 11 Mart 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mart 2024 tarihli 8247 sayılı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde İkizköy, Çamköy ve K.Hisar mahallelerindeki 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.