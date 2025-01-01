Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kırsal mahallelerde bulunan 93 okulu ziyaret ederek 7 bin 843 öğrenciye afet ve acil durum eğitimi verdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kırsal mahallelerde bulunan okullarda öğrencilere yangın güvenliği, afet farkındalığı ve uygulamalı acil durum müdahaleleri konularında eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, il genelindeki kırsal eğitim seferberliği başlattı. 3 aylık süre içerisinde kırsal mahallelerdeki 93 okulu ziyaret eden itfaiye ekipleri 7 bin 843 öğrenciye afet ve acil durum yönetimi konusunda kapsamlı eğitim verdi. İtfaiye ekipleri eğitimlerin yanı sıra öğrencilere 10 bin adet boyama kitabı dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Amiri Mehmet Haluk Önen “Kırsal mahallelerde öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bilinçli bireyler olarak yetişmesi için afet ve acil durum eğitimleri düzenledik. Eğitimlerde yangın ve diğer afetlere karşı alınan önlemler sayesinde can ve mal kaybı riskini minimize edilmesini hedefledik. Kırsal mahallelerde bulunan okullarda eğitimlerimiz 2025 yılında da devam edecek” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, büyük yangınlar atlatan Muğla’da sorumlu ve bilinçli nesiller yetişmesi için eğitime büyük önem verdiklerini söyledi ve kırsal mahallelerdeki okullarda afet ve acil durum eğitimlerinin 2025 yılında da devam edeceğini belirtti. Başkan Aras, özellikle geleceğin teminatı çocukların her konuda bilgili, donanımlı yetişmesi, ülkesine, şehrine yararlı bireyler olması için çalıştıklarını söyledi.

Uygulamalı eğitimlerde öğrencilere yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı, tahliye planlarının nasıl yapılacağı ve diğer temel afet güvenlik uygulamaları hakkında pratik eğitimler verildi.