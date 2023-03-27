Muğla'da Marmaris İhtiyaç Sahipleri için Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (MİYED) baharı, küçük esnafa destek amaçlı düzenlediği şenlikle karşıladı.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafta sonu Marmaris Sabancı Lisesi bahçesinde gerçekleşen şenlikte esnaf; güzel havanında etkisiyle, ellerindeki hediyelik eşyaları ve ikinci el giyim malzemelerini satarak, ailelerine katkı sağladılar.

Şenlikte açıklama yapan MİYED Başkanı Hayat Yaraş, dernek olarak elde ettikleri gelirle Ramazan Bayramı için ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alacaklarını dile getirdi.

MİYED olarak, Nisan ayının ilk haftası içinde Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salonda halka açık bir iftar yemeği vereceklerini ve tüm Marmaris sakinlerinin bu yemeğe davetli olduğunu duyurdu.