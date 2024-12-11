Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait modern ve hijyenik koşullarda vatandaşlara hizmet veren mezbaha tesislerinde 2014 Mart ayından 2024 Aralık ayına kadar 44 milyon 116 bin 927 kg kırmızı et elde edildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı modern teknolojiye sahip ve ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden başarıyla geçen Menteşe, Marmaris, Milas ve Fethiye Mezbaha Tesisleri vatandaşlara kaliteli, güvenli ve standartlara uygun hizmet vermek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Vatandaşlara gıda güvenliği, hijyen standartlarında en iyi hizmeti vermek için çalışan Büyükşehir Belediyesi mezbaha tesislerinde 2014 Mart ayından 04 Aralık 2024 tarihine kadar 253 bin 359 adet hayvan kesilerek 44 milyon 116 bin 927 kg kırmızı et elde edildi.

Üretici Serkan Özdemir: “Hijyenik Ortamda Kesim Yapılıyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait modern mezbaha tesislerini tercih eden Üretici Serkan Özdemir, “Muğla Büyükşehir Belediyesi mezbaha tesislerinden gayet memnunum. Hijyenik ortamda kesim yapılıyor ve hayvanımızı istediğimiz zaman getiriyoruz. Etimizde soğuk havada bekliyor istediğimiz zaman alıp gidebiliyoruz veya ekipler kendileri kapımıza kadar getiriyor. Ahmet Başkanımıza verdiği bu hizmet için teşekkür ederiz” dedi.

Üretici Onur Durmuş: “Hayvanlarımız Güvenli Bir Şekilde Burada Muhafaza Ediliyor”

Genç Üretici Onur Durmuş, “Muğlamızda böyle bir mezbaha olması bizleri gururlandırıyor. Gayet hijyenik bir ortamda etlerimiz kesiliyor ve istediğimiz zaman etimizi alabiliyoruz. Hayvanlarımızı akşamdan getiriyoruz güvenli bir şekilde burada muhafaza ediliyor. Fiyatları da daha uygun. Başkanımız Ahmet Aras’a bu hizmet için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Veteriner Hekim Onur Güven: “Tesislerimizin Kalite Standartlarını Her Yıl Yaptığımız Modernizasyonlar İle Arttırıyoruz”

Vatandaşların hayvanlarını hijyenik şartlarda kestikten sonra 24 saat boyunca ücretsiz muhafaza ettiklerini kaydeden Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Mezbaha Tesisi Veteriner Hekimi Onur Güven, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ISO 22000 kalite belgelerine sahip mezbaha tesislerimizde faaliyete başladığımız günden itibaren uluslararası hijyenik standartlarda 44 milyon 116 bin 927 kg kırmızı et ile hem ilimiz hem de ülkemiz gıda sektörüne büyük oranda katkı sağlamış bulunmaktayız.

Vatandaşlarımızın hayvanlarını uygun fiyatlı ve hijyenik şartlarda kestikten sonra 24 saat boyunca ücretsiz muhafaza edebiliyoruz. Gerekli mesleki yeterlilik belgesine sahip personelimiz ve halkımıza hizmet ettiğimiz modern mezbaha tesislerimizin kalite standartlarını her yıl yaptığımız modernizasyonlar ile arttırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekim Onur Güven: “Vatandaşımızın Kapısına Soğuk Zincir Kırılmadan Götürüyoruz”

Kırmızı etin vatandaşın kapısına soğuk zincir kırılmadan soğuk hava araçları ile teslim edildiğini söyleyen Veteriner Hekim Onur Güven, “Atıkları bertaraf ederken kullandığımız çevreci yöntemler ve güneş enerji santralimiz sayesinde çevre dostu bir üretim tarzını benimsemekteyiz. ‘Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda’ mottosuyla çıktığımız bu yolda kaliteli kırmızı etin vatandaşımızın kapısına soğuk zincir kırılmadan soğuk hava araçlarımız ile götürüyoruz. Ahmet Aras Başkanımızın da desteğiyle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz.” dedi.

Başkan Aras; “Modern tesislerimiz vatandaşlarımızın emrinde”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras il genelinde gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden başarıyla geçen mezbaha tesisleri ile vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Başkan Aras; “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda ne yazık ki vatandaşlarımızın kırmızı et tüketimi azaldı. İl genelinde vatandaşlarımızın tüm bu olumsuzluklara rağmen sağlıklı koşullarda kesilen, kontrolleri yapılan, soğuk hava depolarında bekletilen kırmızı ete ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak mezbahalarımız tam kapasite çalışıyor. Vatandaşlarımızın sofralarına kadar gelen etlerin hangi ortamlarda kesildiğini görmesi, Muğla’nın böyle tesislere sahip olduğunu bilmesi çok önemli. Modern tesislerde güvenli hizmet anlayışı ile hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi.