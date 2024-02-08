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Muğla Büyükşehir Belediyesi Mor Yaşam Projesi ile cezaevlerindeki kadın hükümlü ve beraberindeki çocuklara ulaşarak 2 bin 9 hijyen paketi dağıttı.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’de ilk olan Mor Yaşam Projesi ile Büyükşehir Belediyesi Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın ve çocukların temel ihtiyaçlarından olan hijyen paketi dağıtımına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar iki cezaevindeki kadın hükümlü ve beraberindeki çocuklara ulaşarak 2 bin 9 hijyen paketi dağıttı.

HER 3 AYDA HİJYEN PAKETİ DAĞITILIYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi cezaevlerinde bulunun hükümlü kadın ve çocuklarına her üç ayda bir hijyen paketi dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekipler bu güne kadar iki cezaevinde bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara 2 bin 9 adet hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Proje ile dağıtılan paket içerisinde hijyenik ped, ağda, sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, dudak koruyucu ruj, çöp poşeti, topuk taşı, bulaşık süngeri, tarak vb. gibi bir çok hijyen ürünü bulunuyor.