Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100. Yıl Okuma Seferberliği ile çocukları ve gençleri hem kitaplarla hem de Cumhuriyetin değerleriyle buluşturuyor.MUĞLA (İGFA) - Çocuklara kütüphane kültürünü kazandırmak, onları kitapla tanıştırmak amacıyla 2022 yılında Her Kitapla Bir İl Tanıyorum 81 İl Projesi ile başlayan etkinlikler bu yıl çocuklar ve gençler için 100. Yıl Okuma Seferberliği Projesi ile devam ediyor.

100. Yıl Okuma Seferberliği Projesi 0-8 yaş arası çocuklar için 23 Nisan’da 9-18 yaş arası gençler için ise 19 Mayıs’ta başladı. 100.Yıl Okuma Seferberliği projesine şu ana kadar çocuklarda 67, gençlerde 70 kişi katılım sağladı.

100. Yıl Okuma Seferberliği Projesi ile Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek ve aile katılımını sağlayarak çocukları ve aileleri kitap okumaya teşvik etmek, Ana Kütüphanede ise genç kullanıcıların okuma ve kütüphane kullanım alışkanlıklarını pekiştirmek, kütüphane kullanımlarını ve okuma alışkanlıklarını teşvik etmek amaçlanıyor.

Çocuklar kütüphaneden alıp okudukları her kitap için kendilerine özel oluşturulan Atatürk Albümlerini, gençler ise Cumhuriyetimizin 100 Yıllık Kazanımları Ajandasını tamamlayacaklar.100. Yıl Okuma Seferberliği Projesi Ekim ayında tamamlanarak yapılacak törenle sona erecek.