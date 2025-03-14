Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Sağlık Emekçileri Anıtı’nıülkemizde tıp alanına büyük katkılar sağlayan doktor ve sağlık çalışanları anısına yapılan heykeller ve yenilenen yüzüyle açtı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında, Menteşe ilçesindeki Yalçın İnan Parkı’nda yer alan Sağlık Emekçileri Anıtı’nın yenilenen halini törenle açtı.

Covid-19 salgını döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak amacıyla yapılan anıta, Türkiye’nin sağlık alanında önemli katkılar sunmuş 8 doktor ve sağlıkçının heykeli de eklendi.

14 Mart Tıp Bayramı’nda gerçekleştirilen Sağlık Emekçileri Anıtı açılış törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Çetin Erdolu, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkan Vekili Merve Fidem Barut, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, Geçmiş Dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Yalçın İnan’ın yakınları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

SAĞLIKÇILAR ANITI’NA SEKİZ ÖNEMLİ İSMİN HEYKELİ EKLENDİ

Sağlık Emekçileri Anıtı’nın yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ülkemizde tıp alanına büyük katkılar sağlamış Hulusi Behçet, Refik Saydam, Türkan Saylan, Füsun Sayek, Nusret Fişek, Cemil Taşçıoğlu, Erdal Atabek ve Ersin Arslan’ın isimlerini taşıyan heykeller anıtta yerini aldı. Heykeller, Muğla ve Türkiye genelinde birçok anıt ve heykel çalışmasına imza atan heykeltıraş BarışÜnlü tarafından yapıldı.

İl merkezinde önemli bir konuma sahip olan, günlük yaşamda yoğun olarak kullanılan duraklara yakın olması sebebiyle uğrak bir alan olan Yalçın İnan Parkı, yenilenen yüzü ile kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında ülkemize büyük katkılar sağlayan doktorların isimlerinide anıtta ölümsüzleştirdi.

Yalçın İnan’ın oğlu Hakan İnan, “Babam Yalçın İnan Muğla sevdalısıdır. Zaman içinde hayalini gerçekleştiren Yalçın İnan, Muğla’nın metal gözlük fabrikasını kurmuştur. Bu güzel parka döneminde adını veren geçmiş dönem belediye Başkanımız Osman Gürün ve şimdiki Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkürü borç biliyoruz.” dedi.

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Çetin Erdolu, “Büyük bir pandemi sürecinde neredeyse bir sürü meslektaşımızı yitirdik. Yoğun bir mücadele çabasının içerisinde olan sağlık çalışanları için böyle bir anıtın Muğla’ya kazandırılmış olması takdire şayan.Bundan dolayı sağlık emekçileri adına bu eseri Muğla’ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, söz konusu anıtla sağlık alanında ülkemize büyük katkılar sağlamış Hulusi Behçet, Refik Saydam, Türkan Saylan, Füsun Sayek, Nusret Fişek, Cemil Taşçıoğlu, Erdal Atabek ve Ersin Arslan doktorlarımızın ismini ölümsüzleştirdiklerini söyledi.

Özellikle sağlık hizmetine ulaşamayan dar gelirli vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başkan Aras, “Ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlattık.Meme kanseri farkındalık eğitimleri düzenledik. Prostat kanseri üzerine bilgilendirici söyleşiler gerçekleştirdik. TİP1 Diyabet hastalarına sensör ve insülin pompası desteği sağlıyoruz.Kırsal mahallelerimizde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuyoruz. Kırsaldaki Çınarlar Projesi ile yaş almış vatandaşlarımızın sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evde bakım hizmetimize diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve reçete yazımı gibi yeni hizmetler ekledik.Nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşımın giderek zorlaştığı bu dönemde, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.