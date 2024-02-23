Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği hasta nakil hizmetinden duydukları memnuniyet nedeniyle merhum Mehmet-Güler Özbay adına yeğenleri Mehmet Girgin tarafından Büyükşehir Belediyesine hasta nakil ambulans bağışı yapıldı.

MUĞLA (İGFA) - Vatandaşların sağlık kurumlarına tam donanımlı araçlarla ulaşmasını sağlamak için başlatılan Hasta Nakil ambulans hizmetleri ile bugüne kadar 16 bin 573 vatandaşa hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne Muğla’da yaşayan Mehmet Girgin ailesi adına ambulans bağışı yaptı. Mehmet ve Güler Özbay’ın vasiyeti üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyet sonrası böyle bir karar alan Mehmet Girgin hasta nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere 2023 model hasta nakil ambulansını Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası önünde yapılan araç bağışında konuşan Mehmet Girgin teyzelerinin vefat etmeden önce en çok istediği şeyin bu bağışı yapmak olduğunu ve onun isteğini yerine getirdikleri için aile olarak mutlu olduklarını söyledi. Bu ambulansın sağlık için il genelinde vatandaşlara hizmet edeceğini söyleyen Mehmet Girgin Muğla’nın bir ve büyük bir aile olduğunu belirtti.

“HASTA NAKİL HİZMETLERİMİZE YAPILAN AMBULANS BAĞIŞI İLE DAHA FAZLA VATANDAŞIMIZA MERHEM OLACAĞIZ”

Sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanan ambulansın sağlık için yollarda olacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün örnek davranışları için Özbay ve Girgin ailelerine teşekkür etti. Başkan Gürün; “İl genelinde hasta nakil hizmetinin yüzde 75’ini Büyükşehir Belediyesi araçlarımız veriyor. Sağlık hizmetlerindeki ekibimiz ve araçlarımız yoğun çalışıyor. Bu yaptığınız bağış çok hastaya merhem olacak. Hasta nakil ambulansımızın arkasına bağış yapan ailemizin ismini yazıyoruz. Bu örnek bağışınız için şahsım ve Muğla adına sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

26 Şubat’ta hasta nakil hizmetine başlayacak araçla birlikte Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulans sayısı 13’e çıkacak. Daha önce de 2020 yılında Nurgül İlter isimli vatandaş Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne hasta naklinde kullanılmak üzere ambulans bağışlamıştı.

İL GENELİ HASTA NAKİLLERİNİN YÜZDE 75’İ BÜYÜKŞEHİR’DEN

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında en önemli hizmetlerinden biri olan Hasta Nakil hizmeti ile il genelinde bugüne kadar 16 bin 573 vatandaşa 63 bin 321 kez nakil hizmeti verdi. İl genelindeki hasta nakil hizmetlerinin yüzde 75’lik kısmı Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından verildi.