Muğla Büyükşehir Belediyesi “Dikkat Aile Var” ve “Gülümseten Hatıralar” Tiyatro oyunlarını Muğlalı sanatseverlerle buluşturuyor.

MUĞLA (İGFA) - Kültür kenti Muğla’da farklı etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi kadrosunda ünlü oyuncuların bulunduğu iki tiyatro oyununu 12-17 Ağustos tarihleri arasında 10 ilçede vatandaşlarla buluşturacak.

Tiyatro Balans ‘Dikkat Aile Var!’ 16 Ağustos’a Kadar Sürecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sanatseverlerle buluşturacağı ilk oyun Tiyatro Balans “Dikkat Aile Var” oyunu olacak. Tiyatro Balans etkinliğinde; tiyatro ve dizi oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Suna Yıldızoğlu, Murat Ercanlı, Ceren Bayır, Ebru Yıldız ve Suat İnal Muğlalılarla buluşacak. ‘Dikkat Aile Var!’ isimli oyun, 12 Ağustos’ta Muğla Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, 13 Ağustos Ula Belediye Düğün Salonu, 14 Ağustos Marmaris-Armutalan Kültür Merkezi, 15 Ağustos Datça Amfi Tiyatro, 16 Ağustos Fethiye Kültür Merkezi’nde sahnelenecek ve oyunlar her ilçede saat 21.00’da başlayacak.

Ailenin Önemine Trajikomik Bir Bakış

“Dikkat Aile Var!” oyunu ise aile olmanın önemine değiniyor. Oyun kredi kartı dağıtan bankalar ve bu kredi kartları yüzünden bir ailenin başına gelen vahim olayları trajikomik bir şekilde ele alıyor.

Gülümseten Hatıralar Nostalji Yaşatacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi diğer tiyatro oyunu Gülümseten Hatıralar’da ekranların tanınan isimleri Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral’ı vatandaşlarla buluşturacak. Sürpriz performansları, anlatıları, müzikleri ile geçmişten günümüze dokunan oyun 13 Ağustos’ta Seydikemer Seki Meydanı’nda ilk gösterimini yapacak. Gülümseten Hatıralar 80’ler, 90’lar oyunu 14 Ağustos Dalaman-Cumhuriyet Meydanı, 15 Ağustos Ortaca-Festival Alanı, 16 Ağustos Köyceğiz-Atatürk Meydanı, 17 Ağustos Kavaklıdere-Amfi Tiyatro’da izleyicisi ile buluşacak.