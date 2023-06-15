Muğla Büyükşehir Belediyesi devam eden yağmurlar nedeniyle vektörlerin üreme alanlarının artmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışlar dolayısıyla sineklerin yeni üreme alanlarının oluşması, vektörle mücadele çalışmalarında süreç tekrar başa dönüyor.MUĞLA (İGFA) - İl genelinde vektörle mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek üreme kaynaklarının en az yüzde 80’inin fosseptikler, kap-kacaklar, saksı tabakları, suluklar, su biriktirme kapları, bidonları, süs havuzları vb. yerler olduğunu tespit etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz dönemine girilmesi nedeniyle ısınan havalardan kaynaklı olarak sivrisinek ve karasinek gibi canlılara karşı mücadeleye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri durgun sularda üreyen sivrisineklere karşı düzenli olarak alan taraması çalışmalarını yürütürken, sivrisineklerin üreme kaynağının bulunması, kaynağın ortadan kaldırılmasına yönelik fiziksel tedbirlerin alınması, vatandaşın bilgilendirilmesi ve sivrisinek larvalarının ergin hale gelerek çoğalmamaları için larvasit uygulaması yapıldı.