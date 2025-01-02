Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında yaşanan orman yangınlarından etkilenen araziler için ‘Her Kapıda Bir Fidan’ projesini Menteşe ilçesinde başlattı. Projeyle il genelinde piyasa değeri 11 Milyon TL olan 110 bin fidan vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla’da yaşanan orman yangınları sonrası zarar gören üreticileri desteklemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi “Her Kapıda Bir Fidan” projesini Menteşe ilçesinde başlattı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi il genelinde 110 bin ceviz ve zeytin fidanı dağıtacak.Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği fidan dağıtım törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği v eMuğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Daire Başkanları muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Turizm ve tarımın Muğla için başat sektörler olduğunu kaydeden Başkan Ahmet Aras, “2025 yılı Muğlamız için çok güzel bir yıl olsun. 2025’te bugün başlattığımız bu atılım ile beraber üretim daha da artacak. Bugün burada geleceğe umut ekmek için toplandık. Tarım her zaman geleceğe yatırımdır. Tarım ülkemizin kalkınmasında en önemli sektörlerden biridir. Çünkü Anadolu toprakları tarımın başladığı yerdir. Muğlamız doğal güzellikleri ile toprakları, bitki örtüsü, deniziyle, kıyısıyla, tarihiyle, kültürüyle, bu kültürden yoğrulmuş güzel insanlarıyla önemli bir kenttir. Turizm ve tarım Muğla’nın başat sektörleridir. Bu yüzden bu sektörlere yatırım yapmak yerel yönetim olarak görevlerimizin başında geliyor” diye konuştu.

Başkan Aras: “100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarımız Markalaşma İçin Önemli Bir Eşiktir”

100. Yıl Gına Analiz Laboratuvarının markalaşma için önemli bir eşik olduğunu söyleyen Başkan Aras, “100. Yıl Gına Analiz Laboratuvarımızı vatandaşlarımızın getirdiği zeytinyağını analiz ettirsin diye kurduk. Zeytinyağının nitelikleri gerçekten pazarlamaya uygun mu diye analiz edilecek. Laboratuvar önemli bir eşiktir. Ürettiğimiz ürünleri pazarlamak için kalitesini belirleyecek. Ona göre fiyat koyacağız” şeklinde konuştu.

Proje İle 4 Bin 400 Dekar Alan Fidanla Buluşmuş Olacak

‘Her Kapıda Bir Fidan’ projesi ile il genelinde 110 bin fidan dağıtımı gerçekleştirilecek. Yaklaşık maliyeti 11 milyon TL civarında olan fidanlar yangından etkilenen üreticiler başta olmak üzere talep eden 10 dönüme kadar tüm çiftçiler bu projeden faydalanabilecek. Proje ile toplamda 4 bin 400 dekar alan fidanla buluşmuş olacak.