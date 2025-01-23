Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bolu Kartalkaya’daki otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için lokma dağıttı.MUĞLA (İGFA) - Bolu Kartalkaya’dakiotelde meydana gelen yangında vefat edenlerin ruhuna ithafen, Muğla’nın merkezinde yer alan tarihi Kurşunlu Camii’nde lokma hayrı yapıldı.

Lokma dağıtımında, hayatını kaybedenlerin anısı yâd edilirken, dayanışma ve birlik duygusu ön plana çıktı. Kurşunlu Camii avlusunda yapılan lokma dağıtımı sırasında, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da taziye dilekleri iletildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için alınacak önlemler konusunda farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekerken, mağdur ailelere destek mesajları verdi. Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, acıları paylaşmanın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine vurgu yaptı.

Başkan Aras, “Kazaların Önlenmesi İçin Somut Önlemler Alınması Gerekiyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu elim olay hepimizin yüreğini yakmıştır. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin. Bu kazaların önlenmesi için somut önlemler alınması ve herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor.”