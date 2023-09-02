Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’da Yaşam Resim Sergisi açılışı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımıyla gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - “Muğla’da Yaşam” temasıyla düzenlenen ve 9 akademisyen sanatçının katıldığı Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Workshop Sergisi açılışı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde, Prof.Dr.Zeliha Akçaoğlu, Prof.Dr.Lale Altınkurt, Prof.Dr.Şemsettin Edeer, Prof.Dr. İsmail Özgür Soğancı, Prof. Melihat Tüzün, Doç. Abdullah Cem Özal, Doç.Dr. Oktay Köse, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Musa Koç, Dr.Araştırma Görevlisi Ayça Sesigür’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Resim Workshop Sergisi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Cumhuriyet’in yüzüncü yılında kültür kenti Muğla’da Atatürk ilke ve devrimlerine yakışan etkinlikler düzenlediklerini söyledi ve Resim Workshop Sergisi için gönüllü olarak eser üreten akademisyenlere teşekkür etti.

Başkan Gürün; “Muğla’da farklı gözlerle, düşüncelerle tespit edilip yansıtılacak yaşam şekilleri var. Turizm, tarım ve kültür kenti olarak geleceğe taşımak istediğimiz Muğla’mız teknoloji kenti olma konusunda da çok iddialı. Yazılımcılar için sakinliği, doğal güzellikleri coğrafyasıyla sunan Muğla’mızı teknoloji kenti yapmak içinde çalışmalarımız var. Anadolu medeniyetlerinin izlerini taşıyan Muğla’mızda Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı için kültür alanında farklı etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün sanat ve kültür alanında kısa sürede neleri başardığını çok iyi biliyoruz. Onun aydınlattığı yolda kültür kenti Muğla’da Cumhuriyeti’mizin 100.yılında çok değerli hocalarımızın gönüllü katıldığı Resim Workshop etkinliği düzenledik. Muğla’da Yaşam temalı etkinliğimizde kısa sürede ortaya çok değerli eserler çıktı. Tüm hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhuriyeti’mizin 100.yılında Ata’mızın izinde, ona layık olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Muğla’da Yaşam temasıyla düzenlenen Resim Workshop Sergisi için 5 gün boyunca gönüllülük esasıyla resim yapan akademisyenler 19 eser ortaya çıkardı. Resim Sergisi 2-30 Eylül tarihleri arasında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Sergi Salonu’nda gezilebilecek.