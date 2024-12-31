Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara konserler, bale gösterisi ve çocuk korosu ile yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşattı.MUĞLA (İGFA) - Yeni yıl için Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından Çocuk Korosu Yeni Yıl Konseri, Fındıkkıran Bir Yılbaşı Hikayesi Bale Gösterisi ve Yeni Yıl Konseri sahnelendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunlar, konserler izleyicilerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarıyeni yıla özel düzenlediği etkinliklerle sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi KonservatuvarıÇoksesli Çocuk Korosu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Erman Varol ve Müge Sude Turgut şefliğinde, Eren Can Kızıltürk korrepetitörlüğünde Yeni Yıl Konseri düzenlendi.Yoğun katılımla düzenlenen Yeni Yıl Konseri’nde seyirciler zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Çocuk Korosu Yeni Yıl Konseri’nde;Do Re Mi, Yeni Yıl, Hoş Geldin Yeni Yıl, Deck The Halls, Dönüyor Dünya, Anne, Savaşlar Olmasın, Jingle Bells Ve Lüküs Hayat eserleri seslendirildi.

Fındıkkıran Balesi İzleyicilerden Tam Not Aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bale Bölümü tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’ndekoreograflığını Yaprak Baba ve Melike Gergin, repetitörlüğünü ise Göksu Özer ve Oktay Keresteci üstlendiği Fındıkkıran Balesi sahnelendi.Hazırlıkları 1,5 ayda tamamlanan Fındıkkıran Bir YılbaşıHikayesi Bale Gösterisine Bale Bölümünden yaklaşık 60 öğrenci katıldı. Aynı zamanda Halk Dansları Bölümüöğrencileri ve eğitmenleri de gösteriye destek verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Yeni Yıl Konseri düzenlendi. Solistliğini Sedat Yüce ve Doğa Kılıç’ın üstlendiği Yeni Yıl Konseri, Pulp Fiction ve New York şarkıları ile başladı 'Senden Daha Güzel' şarkısı ile sona erdi.