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Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek olan 15 zabıta memurunun uygulamalı ve sözlü sınavları başladı. 4 Ocak 2024 tarihinde sona erecek olan sınavlar herkesin izleyebileceği şeffaf bir biçimde yapılıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre itfaiye ve zabıta memuru alımları devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde 15 zabıta memurunun istihdam edileceği alımların başvuru süresi 7 Aralık tarihinde sona ermişti. KPSS puan şartı ile sıralamaları belli olan adayların sözlü ve uygulamalı sınavları İtfaiye Dairesi Başkanlığında başladı. Zabıta memuru olmak için başvuruda bulunan adaylar koşu ve çeşitli engellerin yer aldığı parkurdan oluşan uygulamalı sınavın ardından sözlü mülakata girecekler. Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına alınacak olan 15 zabıta memurunun sözlü ve uygulamalı sınavı 2 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 4 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Uygulamalı sınavları itfaiye daire başkanlığı bahçesinde herkesin izleyebileceği bir şekilde şeffaf olarak gerçekleşiyor.

Zabıta memurluğu için sınava giren Muğla’nın Milas ilçesinden gelen Demet Topuz “ Zabıta sınavı için Milas’tan geldim. İlk etapta parkur vardı. Parkur herkese eşit ve zorluydu. Yapılan sınav şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi. Sınava katılan herkes kimin ne kadar derece yaptığını skorboard tabelasından izleye bildi” dedi. Sınav için İzmir’den gelen Nuran Tonguç “Sabahtan spor parkuru vardı. Onu tamamladık. Burada sınava girenler şeffaf bir şekilde sporu hangi derecede bitirdiğini açıkça görebildi. Bu da güzel bir uygulama” dedi.