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Muğla’nın farklı ilçelerinden gelen sporcular turnuvada birinci olmak için yarıştığı Zafer Kupası Dart Turnuvası'nda birinciliği Alim Ökdem, ikinciliği Kemal Gönül, üçüncülüğü de Ahmet Ünal kazandı.

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