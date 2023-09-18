Muğla Büyükşehir Belediyesi Duyusal Analiz Laboratuvarı bugüne kadar 450 kişiye eğitim verdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin dünyanın en kaliteli zeytin ve zeytinyağının merkezi Muğla’da 2017 yılında faaliyete geçirdiği Duyusal Analiz Laboratuvarı’nda zeytinyağı farkındalık eğitimleri sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret Borsası ve Zeytindostu Derneği’nin ortak girişimleri ile Muğla Ticaret Borsası hizmet binası içerisindehizmete giren Duyusal Analiz Laboratuvarı’nda zeytinyağı tadım eğitimlerinde bu güne kadar 450 kişi eğitim aldı.

2017 yılında faaliyete alınan Duyusal Analiz Laboratuvarı’nda 2 ayrı panel odası bulunuyor ve 24 panelist aynı anda tadım yapabiliyor. Duyusal Analiz laboratuvarında yapılan çalışmalar, verilen eğitimler ile kaliteli zeytinyağı üretimine, değer artışı sağlanmasına, ihracata yönelik ürün elde etme ve bilinçli tüketici kavramlarına da katkı sağlanması hedefleniyor.