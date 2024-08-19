Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.MUĞLA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Yumaklı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
"Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor."
???? #Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar KONTROL ALTINA ALINDI.
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
????#Aydın Bozdoğan ve #İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor.
— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 19, 2024