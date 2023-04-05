Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi 2023 tohum dağıtımlarında Türkiye’nin 50 iline 1 milyon tohum gönderirken bugüne kadar toplam 18 milyon tohum dağıtımı gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en donanımlı ve kapsamlı yerel tohum merkezini kuran, bugüne kadar Türkiye’nin 80 iline 17 Milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı için yerel tohum dağıtımlarında kısa sürede 50 şehre 1 Milyon yerel tohum gönderdi. Böylece Büyükşehir Belediyesi ülke genelinde 18 Milyon yerel tohum dağıtım rakamına ulaştı.



“Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile Cumhuriyet’in 93’üncü yılı 29 Ekim 2016’da kurulan Yerel Tohum Merkezi, Türkiye’ye testleri yapılmış yerel tohumları ulaştırmaya devam ediyor. 968 yerel tohumuenvanterine alan, tohumların genetiğini inceleyen ve bu tohumların dikimini yaparak vatandaşlara ulaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı dağıtımı için 105 yerel tohumun dikimini yaptı. Yerel tohumların dikiminden sonra kurutulması ve kontrollerini yapan Büyükşehir Belediyesi 2023 dağıtımlarında Türkiye’nin 50 iline ulaşarak 1 Milyon tohum dağıttı. 2016 yılından beri yerel tohumları Türkiye’nin tüm illerine ulaştıran Büyükşehir Belediyesi toplam yerel tohum dağıtımında 18 Milyon rakamına ulaştı.

Tarımın, üretimin ve ulusal gücün kaynağının yerel tohum olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’nın topraklarında filizlenen ata tohumlarının tüm Türkiye’de üretim için hayat bulmasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını söyledi.

Başkan Gürün; "Muğla’mızda testleri yapılan, çoğaltılan yerel tohumlar Kars’ta, Mardin’de, Sinop’ta, Edirne’de ülkemizin tüm şehirlerinde toprakla buluşuyor ve vatandaşlarımızın sofralarını süslüyor. Bizleri mutlu eden, gururlandıran bu hizmetimize her yıl devam edeceğiz ve tarımın ülkemizin ulusal gücü, üreten köylümüzün de milletin efendisi olması için elimizden geleni yapacağız.” dedi.