Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında bin 276 anız yangının meydana geldiğine vurgu yaparak artan sıcaklar sonrası vatandaşları daha dikkatli olmalarına karşı uyardı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde havaların ısınması, hububat hasadı sonrası anızların yakılması nedeniyle her yıl yaşanan yangınlar nedeniyle vatandaşları uyardı. 2022 yılında bin 276, 2023 yılının ilk 6 ayında 323 anız yangının çıktığını açıklayan Büyükşehir Belediyesi bu yangınların birçok zarara yol açtığını, vatandaşların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından anız yangınları ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Anız yakılması sonucunda çıkan yangınlar her yıl milyonlarca liralık maddi zarara neden oluyor. Anız yangınları, orman yangınlarına, telefon ve enerji iletim hatlarının yanmasına, yol kenarlarında duman nedeniyle sis oluşumu sonucunda çeşitli trafik kazalarına yol açabiliyor. Anız yangınları ile birlikte hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riski de ortaya çıkarıyor. Ayrıca anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden oluyor. Anız yakılması toprakları ve doğayı olumsuz etkileyerek söndürme çalışmaları esnasında binlerce ton su ile zaman ve maliyet kayıpları yaşanıyor.

Hububat hasadı sonrası artıkların ekonomik bir değer de taşımadığı düşüncesi ile anız yakmanın bir alışkanlık haline geldiği görülmektedir. Ülkemiz topraklarının şimdiki ve gelecekteki nesilleri doyuracak şekilde ürün verebilmesi ve gelecek nesillere güzel, yeşil, temiz bir çevre bırakılması anız yakmanın toprağa zarar verdiğinin herkes tarafından bilinmesine bağlıdır. Anız yakmanın zamandan ve maliyetten kazanç sağlandığı düşünülse de aslında ülke topraklarına büyük zarar verdiği unutulmamalıdır.”